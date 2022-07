Brasil cria quase 278 mil vagas de emprego com carteira assinada em junho, aponta Caged

Resultado é referente a 1.898.876 contratações e 1.620.932 desligamentos durante o período

Arquivo/Agência Brasil Total de trabalhadores celetistas cresceu 0,67% junho, se comparado com maio, passando de 41.729.858 para 42.013.146



O Brasil criou 277.944 empregos formais em junho. O resultado é referente a 1.898.876 contratações e 1.620.932 desligamentos durante o período. Os dados, divulgados nesta quinta-feira, 28, são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), apresentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Por outro lado, em comparação com maio deste ano, o total de trabalhadores celetistas cresceu 0,67%, passando de 41.729.858 para 42.013.146. No acumulado do ano, foi registrado saldo de 1.334.791 empregos, decorrente de 11.633.347 admissões e de 10.298.556 demissões.

O ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira, disse que o saldo positivo no acumulado de 2022 está próximo da meta definida pelo governo para o ano. “Tínhamos feito uma meta em janeiro de chegar ao final do ano de mais ou menos 1,5 milhão de novos empregos criados. Em seis meses já temos quase esse número. Então é possível a gente sonhar que no final do ano a gente vai ter um resultado extremamente positivo”, disse durante entrevista coletiva. “Via de regra, no segundo semestre de cada ano há um aquecimento na criação de novos empregos. Então, entendo sim que podemos ficar otimistas e chegaremos a um número significativo no final de 2022”, completou.