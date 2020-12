Brasil passa das 177 mil mortes por Covid-19

Nas últimas 24 horas, o CONASS registrou 376 mortes e 20.371 novos casos da doença

EFE/Ettore Ferrari/Archivo Covid-19 continua em alta no Brasil



Os números da Covid-19 continuam subindo no Brasil. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS, o país registrou nas últimas 24 horas, 376 mortes e 20.371 novos casos da doença. Ao todo, são 177.317 óbitos e 6.623.911 casos confirmados. A taxa de letalidade está em 2,7% e a taxa de mortalidade em 84,4. São Paulo continua na liderança das contaminações com 1.288.878 casos e 43.040 mortes. Em segundo lugar aparece o Rio de Janeiro com 371.376 casos e 23.151 óbitos. Em seguida, está o estado de Minas Gerais com 442.186 casos e 10.341 mortes.