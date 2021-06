Brasil recebe 842 mil doses de vacinas da Pfizer por meio do Covax Facility

Até o momento, o governo federal e o Ministério da Saúde receberam e distribuíram 5 milhões de doses enviadas pelo consórcio

Um avião que transportava 842 mil doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer chegou ao Brasil na tarde deste domingo, 20. A aeronave pousou no Aeroporto Internacional de Viracopos, localizado na idade de Campinas, no interior de São Paulo. Este é o 15º lote do imunizante recebido pelo Brasil, sendo o primeiro enviado por meio do consórcio global Covax Facility. Até o momento, o governo federal e o Ministério da Saúde receberam e distribuíram 5 milhões de doses enviadas pelo consórcio, sendo que todas eram da vacina produzida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford. A previsão é de que, até o fim de 2021, 42,5 milhões de doses de vacinas contra Covid-19 sejam entregues ao Brasil através do contrato com a Covax. Quase 200 países fazem parte do consórcio, que visa garantir um acesso igualitário e global à vacinas contra a Covid-19.