Brasil receberá antiviral para combate à varíola dos macacos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta segunda-feira, 1º, que o Brasil vai receber um antiviral para combater a varíola dos macacos. Na última sexta-feira, 29, o país registrou a primeira morte pela doença, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. “O Ministério da Saúde receberá, por intermédio da OPAS, o antiviral tecovirimat para reforçar o enfrentamento ao surto de monkeypox no Brasil. Serão contemplados casos mais graves em um primeiro momento”, escreveu no Twitter. No entanto, a data de chegada e a quantidade de doses não foram divulgadas.

No Brasil, a primeira vítima da varíola dos macacos foi um homem, de 41 anos, que tinha imunidade baixa e comorbidades, incluindo câncer. A informação é do Ministério da Saúde. No último dia 23, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que a varíola dos macacos é uma emergência sanitária global, por ter se espalhado em mais de 70 países. Os últimos dados no Brasil apontam que já foram registrados 1.066 casos.