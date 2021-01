Brasil registra 1.050 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas

No mesmo período, foram contabilizados 61.567 novos casos da doença, elevando o total de infectados no país para 8.455.059

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.050 novas mortes causadas pela Covid-19, aumentando o total de vítimas fatais desde o início da pandemia para 209.296. As informações são do Ministério da Saúde. No mesmo período, foram contabilizados 61.567 novos casos de Covid-19. O total de infectados no país é de 8.455.059 pessoas. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o estado de São Paulo é o mais atingido pela pandemia, com 1.619.619 casos e 49.855 óbitos.

Com a atualização do Conass, a taxa de mortalidade e de incidência da Covid-19 no Brasil mantiveram tendência de aumento e atingiram, respectivamente, as marcas de 99,6 e 4.023,4 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de letalidade da doença segue estável em 2,5%. Os números foram divulgados em meio ao colapso da rede de saúde de Manaus, capital do Amazonas, que está registrando falta de cilindros de oxigênio. Desde a última quinta, 14, as autoridades e famosos têm se mobilizado para conseguir doações de cilindros para a cidade, no intuito de evitar mais mortes.