Mundo ultrapassa 2 milhões de mortos por Covid-19

Dados da Organização Mundial da Saúde apontam novos 14.718 óbitos nas últimas 24 horas, mil a menos do que o registrado no período anterior

DENNY CESARE/ESTADÃO CONTEÚDO Com 208 mil mortes, Brasil é o segundo na lista de maior número de mortes por Covid-19



A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou neste sábado, 16, que o mundo chegou a 2.001.773 mortes pelo novo coronavírus após 14.718 novos óbitos nas últimas 24 horas. O número de mortos registrados hoje é quase mil a menos do que ontem, apesar de estar entre os mais altos desde o início da pandemia. Novamente, os casos positivos se aproximaram de 700 mil, chegando a 92.506.811 em todo o mundo. Quase um quinto de todas as mortes na pandemia ocorreram nos Estados Unidos, país com mais de 385 vítimas e 23,1 milhões de infectados.

Por mortalidade, o Brasil é o segundo país mais atingido pela Covid-19, com 208 mil mortes. O país registrou 8,3 milhões de casos, e hoje é o segundo em que as infecções aumentam com maior velocidade, com mais de 67 mil novas registradas em apenas 24 horas. Com mais de 55 mil casos diários relatados, o Reino Unido é o terceiro país onde a curva de infecção é mais acentuada, mas o segundo se forem contadas as mortes diárias (1.280).

Dados da Universidade Johns Hopikins apontaram que a linha dos dois milhões de mortos já havia sido cruzada nesta sexta-feira, 15. O primeiro óbito foi registrado no dia 11 de janeiro de 2020. Cerca de dois meses depois da primeira morte, a OMS declarou a pandemia do novo coronavírus. Apesar de alguns países já terem iniciado a vacinação contra a Covid-19 em 2020, o surgimento de novas variantes do vírus tem aumentado o número de casos. As cepas do Reino Unido, da África do Sul e do Brasil contêm mutações que facilitam a entrada do Sars-CoV-2 nas células humanas, aumentando a transmissibilidade do vírus.

*Com EFE