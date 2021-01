Brasil registra 1.171 novas mortes por Covid-19; total é de 202 mil

Brasil vive momento de alta no número de casos, internações e mortes causados pelo novo coronavírus

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.171 novas mortes causadas pela Covid-19, elevando o total de vítimas fatais da doença para 202.631. No mesmo período, foram contabilizados 62 mil novos casos da doença,aumentando o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) para 8.075.998. Com os dados, o Brasil é o terceiro país com mais casos de Covid-19, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo com mais mortes causadas pela doença, atrás apenas dos EUA. Os números foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de um boletim publicado às 18h deste sábado , 9, e trazem um reflexo das aglomerações registradas nas festas de fim de ano.

Após a atualização, as taxas de mortalidade e de incidência da Covid-19 no Brasil mantiveram alta, e atingiram, respectivamente, as marcas de 96,4 e 3.843 a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade da doença, por sua vez, segue estável na marca de 2,5%. Na noite da última sexta, 8, o Brasil atingiu a marca de 8 milhões de casos da doença e, no dia anterior, 7, superou as 200 mil vítimas fatais da doença. Em meio ao aumento, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu o pedido de registro para uso emergencial das vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca e pelo imunizante da Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A previsão do governo de São Paulo é de iniciar a vacinação no dia 25 de janeiro.