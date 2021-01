Brasil registra 1.214 novas mortes por Covid-19; total é de 218 mil

No mesmo período, foram contabilizados 61.963 novos casos de Covid-19, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 8.933.356

País é o segundo com mais mortes causadas pela doença



O Brasil registrou 1.214 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas fatais desde o início da doença aumentou, atingindo a marca de 218.878, fazendo do Brasil o segundo país com mais óbitos, sendo superado pelos Estados Unidos, que somam 423.010 mortos segundo a Universidade Johns Hopkins. No mesmo período, foram contabilizados 61.963 novos casos de Covid-19, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 8.933.356. Com isso, o país é o segundo com mais casos da doença, atrás dos EUA, com 25 milhões de infectados, e da Índia, com 10,6 milhões de contaminados. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h desta terça-feira, 26.

Os indicadores da Covid-19 no Brasil mantiveram suas tendências após a nova atualização feita pelo CONASS. A taxa de letalidade da doença segue estável em 2,5%. A taxa de mortalidade seguiu a tendência esperada e atingiu a marca de 104,2 a cada 100 mil habitantes. Outro indicador que mostrou crescimento foi a taxa de incidência da doença, que atingiu a marca de 4.251 a cada 100 mil habitantes. O Estado de São Paulo segue sendo o mais atingido pela pandemia, com 1.715.253 casos e 51.838 mortes causadas pela Covid-19. O Acre, com 46.774 casos e 856 vítimas fatais, é a unidade federativa menos atingida até o momento.