Brasil registra 1.290 mortes e se aproxima de 295 mil óbitos pela Covid-19

No momento, o país possui 294.042 óbitos registrados desde o início da pandemia; taxa de letalidade voltou a subir e foi para 2,5%

VILMAR BANNACH/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 20/03/2021 Brasil se aproxima da marca de 295 mil mortos pela Covid-19



O Brasil registrou 1.290 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde deste domingo, 21. O número é mais baixo do que a média de 2 mil óbitos em 24 horas que vinha sido registrada nos últimos dias. A contagem de casos e óbitos, no entanto, costuma ser menor durante os fins de semana. No mesmo período, foram contabilizadas 47.774 novos casos da doença, elevando o total de infectados pelo coronavírus e suas variantes para 11.998.233. No momento, o país possui 294.042 óbitos registrados desde o início da pandemia.

Com isso, o Brasil continua sendo o sendo país com mais casos e mortes causados pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam 29,8 milhões de casos e 542 mil vítimas fatais da doença, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), a taxa de mortalidade foi para 139,9 a cada 100 mil habitantes enquanto que a taxa de incidência aumentou para 5.709,4 a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade voltou a subir e foi para 2,5%. No sábado, 20, o índice estava em 2,4%.