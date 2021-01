Brasil registra 17 mil novos casos por Covid-19; total é de 7,7 milhões

País vive momento de alta no número de casos e mortes causadas pela doença; números foram divulgados pelo CONASS através de boletim publicado neste sábado às 18h

Rovena Rosa/Agência Brasil Paós vê taxa de ocupação dos leitos destinados à Covid-19 crescer



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 17.711 novos casos de Covid-19, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia seja de 7.716.405. No mesmo período, foram registradas 331 mortes causadas pela doença, aumentando o número de vítimas fatais para 195.725. Os números são menores dos que os registrados em 31 de dezembro, quando foram contabilizados 56 mil novos casos e mais de mil mortes pela doença. A atualização foi feita pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de um boletim publicado às 18h deste sábado, 2.

Após a atualização, a taxa de letalidade da doença permaneceu em 2,5%. Por sua vez, a taxa de mortalidade da Covid-19 no Brasil continuou aumentando e chegou a 93,1 a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência da doença também manteve a tendência de crescimento, e chegou à marca de 3.671,9 a cada 100 mil habitantes. A tendência é que o número de infectados e de mortes aumente ao longo da próxima semana, quando o feriado de ano-novo termina e as atividades voltam a funcionar como antes do período de festas.