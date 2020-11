Brasil registra 18 mil casos e 194 mortes por Covid-19 em 24 horas

País tem mais de 6 milhões de casos registrados desde o início da pandemia

Aloísio Maurício/Estadão Conteúdo Brasil registra aumento no número de casos em diversos estados.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 18.615 novos casos de Covid-19, fazendo com que o total de brasileiros infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia seja de 6.071.401. No mesmo período, foram registadas 194 novas mortes causadas pela doença, elevando o total de vítimas fatais para 169.183. Os números fazem com que o Brasil seja o terceiro país com mais casos, atrás dos EUA e da Índia, e o segundo em número de óbitos, com total inferior apenas ao dos EUA. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) divulgado às 18h deste domingo, 22.

Os novos números aumentam, novamente, a taxa de mortalidade da doença a cada 100 mil, que agora está em 80,5. A taxa de letalidade se mantém em 2,8% enquanto que a taxa de incidência a cada 100 mil habitantes ficou em 2.889,1. São Paulo segue sendo o estado com mais casos da doença, com 1.209.588 casos e 41.267 mortes. No momento, vários estados vivem alta no número de casos e mortes por Covid-19.