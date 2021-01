Brasil registra 18 mil casos e 466 novas mortes por Covid-19

Com os novos óbitos registrados nas últimas 24 horas, o país se aproxima das 200 mil vítimas fatais da doença

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Números devem crescer por conta das festas de fim de ano



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 18.102 casos e 466 novas mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus aumentou para 7.751.721, enquanto que o número de vítimas da doença desde o início da pandemia, em março de 2020, saltou para 196.484, fazendo do Brasil o segundo país com mais mortes por Covid-19, atrás dos Estados Unidos, com 352 mil mortes. Em relação ao número de casos, o Brasil é a terceira nação com mais infectados, atrás dos EUA e da Índia. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado nesta segunda-feira, 4, sendo esta a primeira atualização depois das festas de ano novo.

Após a atualização, a taxa de mortalidade da Covid-19 no Brasil foi para 93,5 a cada 100 mil habitantes enquanto que a taxa de incidência da doença ficou em 3.688,7 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de letalidade da doença se mantém estável em 2,5%. A expectativa é que os próximos dias mostrem um aumento no número de casos e mortes causados pelas aglomerações registradas nas festas de ano-novo. Ao mesmo tempo, as expectativas para o início da vacinação no Brasil aumentam. Os planos do Estado de São Paulo eram de iniciar a vacinação no dia 25 de janeiro com a Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.