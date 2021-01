SP confirma dois casos da variante inglesa do coronavírus no Brasil

Mulher e homem de 25 e 34 anos, respectivamente, tiveram contato com pessoas que viajaram para o exterior; confirmação foi feita pelo laboratório Adolfo Lutz

Aloísio Maurício/Estadão Conteúdo Não há detalhes sobre o quadro clínico dos pacientes



A Secretaria de Saúde do estado de São Paulo confirmou, nesta segunda-feira, 4, os dois primeiros casos no Brasil da variante do novo coronavírus identificada inicialmente no Reino Unido. A confirmação foi feita pelo laboratório do Instituto Adolfo Lutz, vinculado à pasta estadual, após o sequenciamento genético de amostras encaminhadas pelo laboratório privado Dasa no dia 2 de janeiro de 2021. Segundo informações do governo paulista, uma das pessoas com resultado positivo é uma mulher de 25 anos, residente em São Paulo e que se infectou após contato com viajantes que passaram pelo território britânico. O outro é seu contactante, um homem de 34 anos, também da Capital. A investigação epidemiológica está em andamento e não há detalhes sobre o quadro clínico apresentado pelos pacientes.

“Até o momento, não há comprovação científica de que esta variante inglesa encontrada no Brasil é mais virulenta ou transmissível em comparação a outras previamente identificadas – o comportamento de um vírus pode ser diferente em locais distintos em virtude e fatores demográficos e climáticos, por exemplo. Ambos os casos são da linhagem B.1.1.7 (termo sinônimo de “cepa” e “variante”). As sequências realizadas pelo Lutz foram comparadas e mostraram-se mais completas que a primeira identificada pelo próprio Reino Unido. Todas estão depositadas no banco de dados online e mundial GISAID (na Global Initiative on Sharing All Influenza Data) – Iniciativa Global de Compartilhamento de Todos os Dados sobre Influenza, na tradução”, diz a nota da Secretaria de Saúde de São Paulo.

A descoberta de uma variante da Covid-19 foi anunciada pelo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, em uma coletiva de imprensa no dia 19 de dezembro. O líder afirmou que a cepa se espalha mais rapidamente do que as anteriores. “Pode ser até 70% mais transmissível do que a variante antiga”, disse. Quatro dias depois, na quarta-feira, 23, uma segunda variante foi detectada em duas pessoas contaminadas no Reino Unido.