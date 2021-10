Brasil registra 185 mortes e mais de 7 mil casos de Covid-19 em 24 horas

De acordo com o governo, 21.590.097 infecções foram registradas no país desde o início da pandemia

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mortes pela Covid-19 estão baixas nos últimos dias



O Ministério da Saúde atualizou nesta terça-feira, 12, os números da Covid-19 no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 185 novas mortes indo para o total de 601.398 óbitos desde o início da pandemia. No mesmo período, foram 7.359 novos casos, totalizando 21.590.097 infecções. No momento, a doença está com 2,8% de letalidade no país. De acordo com o governo, mais de 20 milhões de brasileiros já se recuperaram da doença e 268.203 continuam em acompanhamento médico. No Estado de São Paulo, o mais atingido pela pandemia, registrou 4.384.190 casos e 150.826 óbitos. No momento há 4.143 pacientes internados, sendo que a taxa de ocupação dos leitos de uti está em 29,9% em todo o Estado e 37,3% na Grande São Paulo.