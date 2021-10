Assista a chegada de Bolsonaro em Aparecida para missa em homenagem a Nossa Senhora

Presidente da República foi saudado por muitos apoiadores do lado de fora da Basílica neste feriado

Reprodução/ Facebook Bolsonaro foi saudado por muitos apoiadores do lado de fora da Basílica



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) compareceu à cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, nesta terça-feira, 12, para participar das comemorações do Dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil. O presidente foi recebido por uma multidão do lado de fora da Basílica e registrou tudo em suas redes sociais, com vídeos de diversos momentos de sua passagem. Após a participação da missa, Bolsonaro saiu da igreja ao lado de um dos padres da Basílica e saudou a multidão que estava lá fora.