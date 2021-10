Casa da Moeda lança medalha comemorativa nos 90 anos do Cristo Redentor

Também foi lançada uma edição limitada do ‘Cristo Tran$forma’, uma obra feita com cédulas que seriam descartadas

Medalhas estarão disponíveis em ouro, prata, bronze e cuproníquel



A Casa da Moeda do Brasil lançou uma medalha comemorativa em homenagem ao monumento do Cristo Redentor, que nesta terça-feira, 12, completa 90 anos. As medalhas serão disponibilizadas em ouro, prata, bronze e cuproníquel. Quem optar pela medalha de prata vai receber o item comemorativo em uma embalagem feita com cédulas de dinheiro que seriam descartadas. Essa case é um dos produtos do projeto Tran$forma, que, conforme divulgado pela Casa da Moeda, é uma iniciativa pioneira para “para a problemática de descarte de cédulas do mundo, transformando papel-moeda em mobiliário, artigos de decoração e peças com diversas utilidades”. A cerimônia de quebra do par de cunhos da nova medalha aconteceu na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro nesta terça com o arcebispo Dom Orani João Tempesta e o presidente da Casa da Moeda do Brasil, Hugo Cavalcante Nogueira.

Também foi anunciado nesta terça o lançamento do “Cristo Tran$forma”, outro um produto produzido com células de dinheiro que seriam descartadas. A ideia é transformar os resíduos em novas matérias-primas para estender seu ciclo de vida. A obra, exclusiva e licenciada pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, terá até um QR Code para rastrear a origem e o cadastro de quem adquirir a peça. O comprador poderá escolher com qual nota ele quer que a base da obra seja feita, estando disponíveis as cédulas de 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200 reais. O “Cristo Tran$forma” é uma edição limitada de 800 unidades e 700 peças já vão entrar na pré-venda na próxima sexta-feira, 15.