Brasil registra 188 mortes por Covid-19 em 24 horas; média móvel é de 222

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 188 novas mortes por Covid-19, fazendo com que o total de óbitos desde o início da pandemia, em março de 2020 seja de 610.224. No mesmo período, foram contabilizados 15.300 novos casos da doença, fazendo com que o total de testes positivos subisse para 21.924.598. Em meio ao avanço da campanha de vacinação, a média móvel de mortes registrou uma pequena queda, indo para 222, um dos patamares mais baixos da pandemia. Por sua vez, a média de novos casos nos últimos sete dias viu uma pequena alta, indo para 10.780. A taxa de mortalidade da doença ficou em 290,4 a cada 100 mil habitantes enquanto que a taxa de de incidência foi para 10.433 a cada 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) através de atualização feita nesta quinta-feira, 11.