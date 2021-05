Brasil registra 2.012 mortes e 79 mil casos casos de Covid-19 nas últimas 24h, diz Conass

Média móvel de óbitos dos últimos sete dias chega a 1.836; desde o início da pandemia, mais de 460 mil brasileiros morreram em decorrência do novo coronavírus

Paulo Guereta/Agência O Dia/Estadão Conteúdo Dados foram divulgados na tarde do sábado, 29, pelo Conass



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.012 mortes causadas pela Covid-19, segundo boletim divulgado na tarde deste sábado, 29, pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass). Com isso, o país chega a 461.057 óbitos desde o início da pandemia. No mesmo período, foram registrados 79.670 novos casos – no total, 16.471.600 de pessoas já foram infectadas. A média móvel de mortes nos últimos sete dias registrou um leve aumento, chegando a 1.836, ante 1.819 da sexta-feira, 28, enquanto que a média de novos casos diários de coronavírus está em para 60.594. A taxa de letalidade se manteve estável em 2,8%, enquanto outros indicadores aumentaram nas últimas 24 horas. É o caso da taxa de mortalidade, que foi para 219,4 a cada 100 mil habitantes, e da taxa de incidência, que aumentou para 7.838,1 a cada 100 mil habitantes.