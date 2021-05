Índia registra menor número de contágios diários da Covid-19 em 45 dias

Há 13 dias o país registra diminuição nas infecções pela doença, mas as mortes continuam em alta

Matthew Rader Wikimedia Commons Números de contaminações vêm caindo nos últimos 13 dias



A onda mais mortal da Covid-19 na Índia pode estar acabando. Após três meses contabilizando mais de 300 mil casos diários, o Ministério da Saúde e Bem-Estar da Família informou que neste sábado, 29, que o país registrou o menor número de contágios diários depois de 45 dias: 173.790 contaminações. Os números vêm caindo exponencialmente nos últimos 13 dias. “É um declínio líquido foi testemunhado nas últimas 24 horas e os casos ativos agora são apenas 8,04% do total de casos positivos no país”, disse o ministério em comunicado. As mortes, no entanto, aumentaram e resultaram em 3.617 nas últimas 24 horas. De acordo com levantamento da Johns Hopkins University, no total os casos ativos de coronavírus na Índia estão em 27.729.247 e as mortes estão em 322.512.