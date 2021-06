Brasil registra 2.037 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas 

A média móvel de óbitos provocados pela doença ficou em 1.961, 6% a mais na comparação com o dado de 14 dias atrás

SAULO ANGELO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/04/2021 Cruzes e covas no Cemitério São Francisco Xavier (Cemitério do Caju), na cidade do Rio de janeiro



O Ministério da Saúde anunciou na noite deste sábado, 12, que registrou mais 2.037 mortes provocadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Desta forma, o Brasil alcança a marca de 486.272 óbitos contabilizado em decorrência do novo coronavírus desde o início da pandemia, no ano passado. A média móvel de mortes pela doença ficou em 1.961, 6% a mais na comparação com o dado de 14 dias atrás. É o segundo dia de alta desse número, que leva em consideração registros dos últimos sete dias. A média é a mais alta dos últimos 22 dias, período no qual o dado apresentava tendência de redução. A pasta também contabilizou 78.700 casos de pessoas que contraíram a Covid-19. Agora, o país chega ao número de 17.374.818 casos registrados. A média de novos casos por dia ficou em 67.430, o que representa um alta de 10% nas últimas duas semanas. Especialistas têm alertado sobre o alto patamar que o País mantém em relação à pandemia.