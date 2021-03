Brasil registra 2.815 novas mortes por Covid-19; total é de 290 mil

No mesmo período, foram contabilizadas 90.570 novos casos da doença, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 11.871.390

O Brasil registrou 2.815 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando a marca de 290 mil vítimas fatais da doença. No momento, o país possuiu 290.314 mortos registrados desde o início da pandemia de Covid-19. No mesmo período, foram contabilizadas 90.570 novos casos da doença, elevando o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes para 11.871.390. Com isso, o Brasil segue sendo o segundo país mais atingido pela pandemia em números absolutos, sendo superado apenas pelos Estados Unidos, que somam 29,7 milhões de casos e 540 mil vítimas fatais da doença segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Os números foram divulgados pelo Ministério da Saúde através de atualização do boletim realizada às 18h desta sexta-feira, 19. Os indicadores mostram o avanço da doença no país. A taxa de mortalidade foi para 138,1 a cada 100 mil habitantes enquanto que a taxa de incidência aumentou para 5.649,1 a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade por sua vez ficou estável em 2,4%.