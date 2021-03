Dez dos 27 hospitais municipais de SP têm 100% de lotação dos leitos de UTI para Covid-19

Em um mês, o aumento do número de pessoas internadas em Unidades de Terapia Intensiva na capital paulista foi de 83%

A cidade de São Paulo tem 88% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede municipal ocupados, incluindo próprios e contratualizados, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na quinta-feira, 18. Para leitos de enfermaria, o índice é de 80%. Conforme informações organizadas pelo Info Tracker, eram 1.010 pessoas internadas em UTI no município em 18 de fevereiro de 2021. Um mês depois, na quinta-feira, 18, são 1.849 internados, um aumento de cerca de 83%. A cidade tem 10 hospitais municipais, incluindo um contratado, com 100% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados. O município dispõe de 27 hospitais municipais.

Segundo a SMS, a capital paulista conta com 1.291 leitos de UTI e 1.213 de enfermaria para Covid-19. Para tentar suprir a falta de leitos, o secretário de Saúde, Edson Aparecido, informou na quinta-feira que o Hospital de Catástrofe do Jabaquara será transformado, nas próximas 24 horas, inteiramente em um hospital-Covid, com 360 leitos. Serão 100 leitos de UTI e 260 de enfermaria. No Hospital de Catástrofe do Itaquera serão implantados 180 leitos: 130 de UTI e 50 de enfermaria. O Hospital Storopolli, na Vila Maria, também será transformado em um hospital-Covid.

A Prefeitura de São Paulo também publicou na última sexta-feira, 12, no Diário Oficial do Município, a contratualização de leitos privados de enfermaria não Covid-19 na rede privada para transferência de pacientes da rede pública. A intenção é liberar espaço nos hospitais municipais para abertura de leitos exclusivos para Covid-19. O prefeito Bruno Covas informou na quinta-feira que 475 pessoas aguardando por leitos na cidade de São Paulo. Atualmente, o município contabiliza 680.326 casos de Covid-19 e 20.018 óbitos pela doença.

Hospitais que alcançaram 100% de taxa de ocupação de leitos de UTI Covid-19: