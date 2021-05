Brasil registra 2.966 mortes por Covid-19 em 24 horas e total chega a 411 mil

A média móvel de mortes pela doença nos últimos sete dias caiu novamente, chegando a 2.367; já a média de casos diários apresentou um leve aumento, indo a 59.332

Marcelo Fonseca/Estadão Conteúdo No mesmo período, foram contabilizados 77 mil novos casos



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 2.966 mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de vítimas fatais desde o início da pandemia, em março de 2020, chegou a 411.588. No mesmo período, foram contabilizados 77.359 novos casos da doença, fazendo com que o número de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes suba para 14.856.888. A média móvel de mortes pela doença nos últimos sete dias caiu novamente, chegando a 2.367. Já a média de casos diários apresentou um leve aumento, chegando a 59.332. Os novos dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) através de atualização do boletim informativo realizada às 18h desta terça-feira, 4. Em números absolutos, São Paulo segue sendo o Estado mais atingido pela Covid-19, com 2.941.980 casos e 98.021 mortes causadas pela doença. Em termos proporcionais, o Amazonas detém a maior taxa de mortalidade (305,9 a cada 100 mil habitantes) enquanto que Roraima tem a maior taxa de incidência (16.007,3 a cada 100 mil habitantes).