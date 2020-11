Brasil registra 243 novas mortes e 11,8 mil novos casos de Covid-19

Dados atualizados da doença foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta terça-feira; Sudeste é região com maior número de óbitos e São Paulo cidade mais atingida

REUTERS/Pilar Olivares Brasil ultrapassou as 160 mil mortes nesta segunda



O Ministério da Saúde atualizou os números do novo coronavírus no Brasil nesta terça-feira, 3. De acordo com a pasta, nas últimas 24 horas foram registradas 243 novas mortes e 11.843 novos casos, totalizando assim 160.496 óbitos e 5.566.049 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Desse número, 5.028.216 pessoas já se recuperaram e outras 377.337 seguem em acompanhamento médico. A região com maior número de óbitos é o sudeste, sendo puxado por São Paulo, com 39,3 mil óbitos e 1,1 milhão de casos confirmados. Apesar disso, o Centro-Oeste é a região com maior número de mortes proporcionais registradas, batendo a marca de 91,4 óbitos para cada 100 mil habitantes.

O país registra mais 243 mortes por Covid-19 no dia em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permite a retomada da vacina desenvolvida pela farmacêutica Janssen-Cilag, da Johnson & Johnson, paralisada por mais de três semanas após um “evento adverso grave” ser registrado em um voluntário nos Estados Unidos. Ao todo, pelo menos 7,5 mil pessoas maiores de 18 anos devem fazer parte dos estudos no país. Até o momento, poucos voluntários foram vacinados no Rio de Janeiro. “Após avaliar os dados do evento adverso e as informações do Comitê Independente de Segurança, além de dados da autoridade regulatória norte-americana, a Anvisa concluiu que a relação benefício e risco se mantém favorável e que o estudo poderá ser retomado”, afirmou a Anvisa.