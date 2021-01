Brasil registra 26 mil casos e 627 novas mortes por Covid-19

Em número de casos, o Brasil é superado apenas pelos Estados Unidos e pela Índia; já em relação à vítimas fatais, o país é o segundo colocado do ranking

DENNY CESARE/ESTADÃO CONTEÚDO País vive momento de alta no número de casos da doença



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 26.816 casos e 627 novas mortes causadas pela Covid-19. Com os novos registros, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes desde o início da pandemia aumentou, chegando à marca de 8.871.393 casos, fazendo do Brasil o terceiro país com mais contaminações, atrás dos Estados Unidos (com 25 milhões de casos) e da Índia (com 10,6 milhões de casos). Já em relação ao número de óbitos, o país atingiu a marca de 217.664 vítimas fatais, sendo superado apenas pelos EUA, que somam 420 mil mortes. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h desta segunda-feira, 25.

Os indicadores do avanço da Covid-19 no Brasil mantiveram as últimas tendências. A taxa de letalidade da doença segue estável em 2,5%, enquanto que a taxa de mortalidade manteve aumento, atingindo a marca de 103,6 a cada 100 mil habitantes. Outro indicador que se manteve em alta foi a taxa de incidência, que saltou para 4.221,5 a cada 100 mil habitantes. As autoridades acreditam que o momento de alta é uma consequência das aglomerações nas festas de fim de ano. A alta acontece em meio à campanha de vacinação contra a doença. Todos os estados já iniciaram a imunização utilizando a Coronavac, vacina desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.