Brasil registra 26 mil novos casos de Covid-19; total é de 9,5 milhões

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO País manteve tendência das últimas semanas



Nas últimas 24 horas, o Brasil 26.845 novos casos de Covid-19. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes aumentou, ultrapassando a marca de 9,5 milhões de casos. O total, no momento, é de 9.524.640 contaminados, o que faz do Brasil o terceiro país com mais casos, atrás dos Estados Unidos, com 26,99 milhões de infectados, e da Índia, com 10,8 milhões de casos. No mesmo período, foram registradas 522 novas mortes causadas pela doença, aumentando o total de óbitos para 231.534, sendo o segundo maior do mundo, atrás apenas dos EUA, com 463 mil. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado neste domingo, 7. Os índices da doença no país mantiveram as tendências das últimas semanas.Após a atualização, a taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil se manteve estável em 2,4%. O índice de mortalidade da doença aumentou para 110,2 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de incidência segue tendência de alta e atingiu a marca de 4.532,4 a cada 100 mil habitantes.