Homem é preso com granada na Zona Norte de São Paulo

De acordo com suspeito, ele ganhou o explosivo de um amigo, que tinha mais 14

Divulgação/Secretaria de Segurança Pública de São Paulo Granada encontrada com um homem no Jardim Peri, Zona Norte de São Paulo



A Polícia Militar prendeu neste domingo, 7, no Jardim Perdi, Zona Norte de São Paulo, um homem que portava uma granada explosiva. De acordo com os policiais que participaram da ação, o suspeito começou a demonstrar nervosismo e, por isso, foi abordado. Ele contou que recebeu o explosivo de um amigo, que, de acordo com o suspeito, tinha mais 14 granadas — uma teria sido vendida na Comunidade Flamengo e mais duas na Comunidade do Sucupira. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi chamado, constatou que se tratava de um artefato explosivo e o destruiu. Segundo a polícia, a investigação ainda está em andamento.