Brasil registra 279 novas mortes por Covid-19 e total chega a 162 mil

EFE/EPA/RONALD WITTEK/Archivo Brasil é o segundo país com mais casos no mundo.



O Brasil registrou 279 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vítimas fatais desde o começo da pandemia, em março, é de 162.015, o que torna o Brasil o segundo país com mais mortes causadas pela doença, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, que tem 235.541 óbitos. Neste mesmo período, foram registrados 18.862 novos casos da doença, que elevam o número de contaminados pelo novo coronavirus para 5.631.181, o que coloca o país em terceiro lugar na lista de países com mais casos, atrás dos EUA e da Índia, com 9,6 e 8,4 milhões de infectados, respectivamente.

Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) através de um boletim publicado às 18h desta sexta-feira, 6. O boletim também informou que a taxa da letalidade da doença é de 2,9%, enquanto que a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes é de 77,1. São Paulo segue sendo o estado mais atingido pela pandemia, com 1.125.936 casos e 39.717 mortes. Por outro lado, Roraima é a unidade federativa menos afetada pela Covid-19, com 58.684 casos e 695 vítimas fatais.