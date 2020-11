EUA batem recorde e registram 121 mil novos casos de Covid-19

País quebrou recorde pelo segundo dia consecutivo e está se aproximando da marca de 10 milhões de casos da doença

EFE/EPA/PETER FOLEY Desde o começo da pandemia, foram registrados 9,6 milhões de casos da doença.



Em meio à realização da eleição presidencial, os Estados Unidos registraram 121 mil novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, batendo o recorde de infecções diárias, que havia sido registrado no dia anterior, quando também foram contabilizadas mais de 100 mil contaminações. Além dos 121.888 novos casos, no mesmo período, foram registradas 1.210 mortes causadas pela doença.

Os números foram divulgados pela Johns Hopkins University, que monitora o avanço da pandemia pelo mundo. Segundo a instituição, com os novos dados, os Estados Unidos chegaram à marca de 9.654.501 casos registrados desde o começo da pandemia, o que torna o país o mais afetado pela doença no mundo. O número de mortes, por sua vez, chegou a 235.347, sendo o maior registrado até o momento.

Os recordes foram quebrados nos dias seguintes ao da eleição presidencial entre Joe Biden e Donald Trump. No momento, Biden aparece com mais delegados (253 x 213) e lidera em estados-chave, como a Georgia, o Arizona e a Pensilvânia. Entretanto, ainda não é possível cravar a vitória do democrata, uma vez que sua vantagem é pequena diante do republicano.