Portugal registra novo recorde de contágios diários por coronavírus

O número de pacientes internados em unidades de terapia intensiva também é o maior já visto desde o início da pandemia de coronavírus

EFE/EPA/JOSE COELHO Portugal já vive um confinamento parcial em 121 municípios, incluindo as cidades de Porto e Lisboa



Assim como outros países da Europa, Portugal está sendo fortemente afetada pela segunda onda de contaminações pelo coronavírus. Nesta sexta-feira, 6, o país registrou um novo recorde diário de casos da Covid-19: só nas últimas 24 horas, foram 5 550 notificações da doença, a maior marca desde o início da pandemia. As informações são da Direção Geral da Saúde, que apontou a região norte, onde fica a cidade do Porto, como a mais impactada. O número de pessoas internadas com coronavírus nos hospitais chegou a 2 425, sendo que 340 desses pacientes estão em unidades de terapia intensiva. Esse último indicador também é a maior marca já registrada pelas autoridades locais.

Ainda nesta sexta-feira (6), o parlamento português votará a aprovação de um novo estado de emergência nacional. O projeto, que vigoraria entre 9 e 23 de novembro, tem como objetivo dar o suporte jurídico necessário para que outras medidas possam ser tomadas à respeito da disseminação do vírus. Isso pode incluir a limitação da circulação entre os municípios afetados, por exemplo. Desde quarta-feira (4), Portugal já vive um confinamento parcial em 121 municípios, incluindo as cidades de Porto e Lisboa, que abrange 70% de sua população.

*Com informações da EFE