Brasil registra 28 mil casos e 698 mortes por Covid-19 em 24 horas

A média móvel de mortes nos últimos sete dias caiu, chegando a 774; o índice de novos diagnósticos da doença registrou uma pequena alta, indo para 29.478

EFE/André Coelho A cidade do Rio de Janeiro reabriu o comércio nesta sexta-feira, 9, após duas semanas de fechamento para tentar conter o avanço da pandemia



O Brasil registrou 28.388 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). No mesmo período, de sexta-feira para sábado, 21, foram contabilizadas 698 mortes pela doença. Com os números divulgados, o país chega a 574.209 vítimas fatais e um total de 20.556.487 infectados pelo coronavírus. A média móvel de mortes nos últimos sete dias caiu, chegando a 774. A média de novos diagnósticos de Covid-19 registrou uma pequena alta, indo para 29.478. A taxa de letalidade continua estável em 2,8%. Já a taxa de mortalidade pela doença subiu e chegou a 273,2 a cada 100 mil habitantes. São Paulo ainda é o Estado mais afetado, com 4.209.421 casos e 144.185 mortes.