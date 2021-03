Brasil registra 3.780 mortes por Covid-19 em 24 horas e bate recorde

A maior marca até então havia sido registrada no dia 26 de março, quando foram contabilizadas 3.650 vítimas fatais

ANTONIO MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil chegou à marca de 317 mil mortos pela Covid-19



O Brasil registrou 3.780 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, batendo o próprio recorde de vítimas fatais. Até então, a maior marca havia sido registrada no dia 26 de março, quando foram contabilizados 3.650 mortos. Com isso, o total de óbitos registrados desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, aumentou para 317.646. No mesmo período, o país registrou 84.494 novos casos, aumentando o número de infectados pelo novo coronavírus e suas variantes para 12.658.109. Tais números fazem do Brasil o segundo país mais atingido pela pandemia em números absolutos, superado apenas pelos Estados Unidos, que têm mais de 30 milhões de casos e 550 mil mortos pela doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) através de boletim atualizado às 18h desta terça-feira, 30.