Brasil registra 38 mil novos casos de Covid-19; total é de 17,9 milhões

Nas últimas 24 horas, também foram registrados 761 novas mortes pela doença, aumentando o número de vítimas fatais para 502.586

ALEXANDRE GONÇALVES/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/03/2021 País é um dos mais afetados pela pandemia



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 38.903 novos casos de Covid-19, fazendo com que o total de testes positivos chegasse à marca de 17,9 milhões. No momento, o país soma 17.966.831 infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes. No mesmo período, o país registrou 761 mortes pela doença, elevando o total de vítimas fatais para 502.586. A média móvel de mortes nos últimos sete dias teve uma queda, indo para 2.051. A média diária de casos de Covid-19 teve uma pequena queda e atingiu a marca de 73.460. Os demais indicadores seguem mostrando o avanço da pandemia no país. A taxa de mortalidade aumentou para 239,2 a cada 100 mil habitantes, assim como a taxa de incidência, que foi para 8.549,6 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de letalidade ficou estável em 2,8%. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) através de atualização feita às 18h desta segunda-feira, 21.