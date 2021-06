Variante Delta pode aproveitar relaxamento de medidas sanitárias para se expandir, alerta OMS

Cepa que foi detectada pela primeira vez na Índia já circula em 92 países, segundo a organização

A Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta sobre a variante Delta do coronavírus nesta segunda-feira, 21. Segundo Maria Van Kerkhove, chefe da célula técnica anti-Covid-19, a cepa tem transmissão mais rápida e pode aproveitar o relaxamento das medidas restritivas nos países para se expandir. “A variante Delta tem agora a oportunidade de ser transmitida com o aumento da socialização, se a flexibilização das medidas for feita muito precoce em um momento em que grandes populações ainda não são vacinadas”, disse a especialista norte-americana, que também defendeu a prolongação dos protocolos sanitários.

A variante, que foi detectada pela primeira vez na Índia, já circula em 92 países, segundo a OMS. Kerkhove, no entanto, afirma que não há indícios de que a cepa represente aumento da mortalidade. “De qualquer forma, é importante frisar que é preciso receber duas doses da vacina para ficar totalmente protegido”, completou. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicou que os casos globais de Covid-19 caíram pela oitava semana consecutiva, enquanto os óbitos já estão em queda há sete semanas, embora os números ainda sejam elevados. Além disso, ressaltou que a curva descendente global está se achatando, o que significa um freio na queda de casos em muitas regiões. “Na África há inclusive uma alta rápida, com aumento de 40% nas infecções e mortes na semana passada”, alertou Tedros.

*Com informações da EFE