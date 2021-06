Cidade de São Paulo suspende vacinação contra a Covid-19 por falta de doses

Secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, informou que novas unidades da CoronaVac devem chegar à capital nesta terça-feira, 22

EFE/Joédson Alves Novas doses deverão chegar à capital nesta terça



A cidade de São Paulo suspendeu a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, 22, por falta de doses do imunizante. A expectativa da prefeitura é de retomar a vacinação nesta quarta-feira, 23. À Jovem Pan, o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, confirmou que a prefeitura receberá novas doses do imunizante ainda na terça-feira, sendo que a expectativa é de que cheguem 186 mil doses da CoronaVac. De acordo com o aplicativo “De olho na fila”, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 352 das 520 unidades haviam paralisado a vacinação nesta segunda-feira, 21. Considerando apenas os megapostos, responsáveis pela maioria das aplicações, 14 dos 15 suspenderam as atividades. Entre os seis postos volantes instalados na cidade, cinco não tinham mais doses. Procurada pela Jovem Pan, a SMS afirmou que mais informações seriam divulgadas em breve. Em nota, a SMS afirmou que a retomada acontecerá na quarta-feira, 23, e incluirá pessoas com 49 anos. Ainda de acordo com a Secretaria, foram aplicadas 6.265.013 doses de imunizantes na capital até o dia 20 de junho, o que, segundo a SMS, garantiu a imunização de “metade da população maior de 18 anos” que vive na cidade.