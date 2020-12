Brasil registra 43.209 casos e 664 óbitos por Covid-19 nas últimas 24h

Número de vítimas fatais no país é de 176.628; taxa letalidade da doença se mantém em 2,7% neste sábado

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/11/2020 País passa por um novo aumento no números de casos e óbitos pelo vírus



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 43.209 novos casos e 664 novas mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de contaminações registradas desde o começo da pandemia é de 6.577.177 enquanto que o número de vítimas fatais é de 176.628. As informações foram divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) em boletim publicado às 18h desta sábado, 5. Apesar do alerta de uma segunda onda, a taxa de letalidade da doença se mantém em 2,7%

A taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes está em 84, mostrando um aumento em relação ao balanço divulgado pela Conass na última sexta-feira, 4. A taxa de incidência a cada 100 mil casos, por sua vez, é de 3.129,8. Roraima é o estado do país que registra a maior taxa de incidência neste sábado. A taxa no estado é de 10.678,3 por 100 mil habitantes. As maiores taxas de letalidade são de Pernambuco (4,8%) e Rio de Janeiro (6,2%).