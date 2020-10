Brasil registra 497 novas mortes e 24,8 mil novos casos de Covid-19

Números atualizados pelo Ministério da Saúde nesta quinta registram acúmulo de 5.323.630 contaminações pelo novo coronavírus no país

REUTERS/Alkis Konstantinidis 24,8 mil novos casos foram registrados



O Ministério da Saúde divulgou nesta quinta-feira, 22, os números atualizados de mortos e infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil. Segundo o último levantamento, 497 pessoas morreram e 24.858 novos casos foram confirmados no país. Com a atualização, o Brasil acumula 5.323.630 confirmações e 155.900 mortes desde o começo da pandemia. A região que lidera a quantidade de casos é o sudeste, com 1.863.017 registros acumulados. Apesar disso, a região com a maior taxa de mortalidade registrada é o Centro-oeste, com 87,9 óbitos para cada 100 mil habitantes. Ela é seguida pelo Norte, com 85,2 mortes para cada 100 mil.

A diminuição nas mortes registradas no país foi lembrada pelo presidente Jair Bolsonaro em entrevista dada ao programa Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, na noite da quarta-feira, 22. Na ocasião, o presidente reforçou que não compraria a vacina desenvolvida com tecnologia chinesa mesmo que ela fosse aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por falta de credibilidade. O presidente lembrou, ainda, que o processo de fabricação da vacina é lento e precisa ser cauteloso.