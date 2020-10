Trump cumpre ameaça de divulgar entrevista antes de exibição na TV

Depois de abandonar a gravação antes do fim, o presidente cumpriu a ameaça de compartilhar o vídeo sem edições da entrevista, que ele considera ter sido enviesada e repleta de ódio por parte da emissora

Reprodução/Facebook Durante a entrevista, Trump afirma que seus eleitores são pessoas que "amam muito seu país" e se posicionam contra "protestos" e "anarquistas"



Nesta quinta-feira (22), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, divulgou a sua entrevista para o programa “60 Minutes” antes que ela fosse oficialmente transmitida pela emissora de televisão norte-americana CBS. Trump prometeu fazer isso logo depois de ter interrompido o encontro com a jornalista Lesley Stahl antes do previsto na terça-feira (20), alegando que as perguntas estavam sendo feitas de maneira “falsa e tendenciosa”. O vídeo sem edição foi publicado na página oficial do Facebook do presidente junto com a legenda: “veja o enviesamento, o ódio e a grosseria por parte do ’60 Minutes’ da CBS. A âncora desta noite, Kristen Welker, é muito pior!”. A frase faz referência à jornalista que intermediará o último debate eleitoral entre os candidatos à presidência mais tarde.

A gravação de quase 40 minutos mostra a jornalista interrompendo algumas das falas de Donald Trump em tentativas de fazê-lo responder diretamente as suas perguntas. Stahl também questionou algumas frases do presidente que ela considerou incorretas ou imprecisas, o que causou certo nível de irritação no entrevistado. No tempo que a conversa durou, a repórter fez questionamentos principalmente sobre o combate à pandemia do novo coronavírus e os seus desdobramentos sociais e econômicos. Em resposta, Trump repetiu afirmações de que a situação do país estava boa, que o seu governo havia feito um bom trabalho até então e que ele não tinha culpa do país ter sido afetado por uma pandemia que “veio da China“.

O presidente dos Estados Unidos também criticou o fato da mídia, e da própria Lesley Stahl, não terem questionado seu opositor, Joe Biden, sobre as acusações feitas pelo The New York Post de que a família Biden teria recebido dinheiro da Ucrânia e da China, o que ele disse ser uma postura enviesada que estava descreditando a imprensa. Nesse momento, a jornalista se queixa de que o presidente estava constantemente fazendo ataques e ele afirma que, na verdade, está apenas se defendendo de ataques. Mais tarde, ao final do vídeo, Trump demonstra ter se sentido injustiçado pelas perguntas feitas a ele, que teriam sido bem mais difíceis e “duras” do que as de Joe Biden no mesmo programa “60 Minutes”. O vídeo se encerra com o presidente dizendo “Bem, acho que temos o suficiente. Realmente, temos entrevista suficiente” e depois se levantando enquanto se despede de Stahl com um “Vejo você mais tarde. Obrigado”.