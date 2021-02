Brasil registra 54 mil casos e 1.210 mortes causadas pela Covid-19

Total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e seus variantes aumentou, chegando a 9.283.418

DENNY CESARE/ESTADÃO CONTEÚDO Dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) publicado às 18h desta terça



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 54.096 novos casos e 1.2120 novas mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e seus variantes aumentou, chegando a 9.283.418. Já o número de vítimas fatais da doença saltou para 226.309. A atualização mantém o Brasil como terceiro país com mais casos da doença, atrás dos Estados Unidos e da Índia. Já em relação aos mortos, o país é o segundo com mais óbitos, sendo superado apenas pelos EUA. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) publicado às 18h desta terça-feira, 2.

Os indicadores da Covid-19 no Brasil mantiveram as tendências das últimas semanas. A taxa de letalidade da doença seguiu estável em 2,4%. A taxa de mortalidade da doença seguiu aumentando, atingindo a marca de 107,7 a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência também mostrou um novo avanço, chegando a 4.417,6 a cada 100 mil habitantes. São Paulo segue sendo o estado mais atingido pela pandemia de Covid-19, com 1.794.019 casos e 53.455 mortes causadas pela doença. Dados foram divulgados em meio à campanha de vacinação contra a doença. Até o momento, foram utilizados os imunizantes da Universidade de Oxford em parceria com a Astrazeneca e a Coronavac, desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan.