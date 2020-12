Brasil registra 55 mil casos e 1.194 mortes por Covid-19

Vivendo momento de alta, país se aproxima da marca de 200 mil mortes causadas pela doença

LINCON ZARBIETTI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil é o segundo país com mais mortes e o terceiro com mais casos da doença.



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 55.649 casos e 1.194 mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março, aumentou para 7.619.200, enquanto que o total de vítimas fatais foi para 193.875, se aproximando cada vez mais da marca de 200 mil óbitos. Os novos números da pandemia foram atualizados através de um boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) publicado às 18h desta quarta-feira, 30.

Após a atualização dos dados, a taxa de letalidade da doença se manteve estável em 2,5%. A taxa de mortalidade manteve a tendência de crescimento e está em 92,3 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de incidência da Covid-19 é de 3.625,7 a cada 100 mil habitantes. Com esses números, o Brasil se consolida como terceiro país com mais casos da doença, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo com mais vítimas fatais, sendo superado apenas pelos EUA.