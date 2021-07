Brasil registra 595 mortes por Covid-19 em 24 horas; total é de 533 mil

Média móvel de mortes pela doença nos últimos sete dias registrou uma leve queda e foi para 1.296, enquanto que a média de casos diários caiu para 45.733

ROBSON ROCHA/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Vista do Cemitério de Vila Formosa, na zona leste da cidade de São Paulo, na manhã deste domingo, 10 de maio. Segundo as secretarias estaduais de saúde, já foram registradas 10.697 mortes provocadas pela Covid-19 e 156.604 casos confirmados da doença em todo o país



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 595 novas mortes causadas pela Covid-19, fazendo com que o total de óbitos atinja a marca de de 533 mil. No momento, o país tem 533.488 vítimas fatais da doença. No mesmo período, foram registrados 20.937 novos casos, fazendo com que o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes fosse para 19.089.940. A média móvel de mortes pela doença nos últimos sete dias registrou uma leve queda e foi para 1.296, enquanto que a média de casos diários caiu para 45.733. A taxa de letalidade seguiu estável em 2,8%. Por outro lado, as taxas de mortalidade e incidência aumentaram, indo, respectivamente, para 249,9 a cada 100 mil habitantes e 8.942,5 a cada 100 mil habitantes. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass) através de atualização feita às 18h deste domingo, 11.