Brasil registra 65 mil casos e 1.541 novas mortes por Covid-19

País ultrapassou a marca de 250 mil mortes causadas pela doença e acumula o segundo maior número de óbitos do mundo

FABRÍCIO COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Esse é o dia com mais mortes desde 7 de janeiro



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 65.998 novos casos 1.541 novas mortes por Covid-19. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) e suas variantes aumentou para 10.390.461, o que faz do Brasil o terceiro país com mais casos, atrás dos Estados Unidos, com 28,3 milhões de infectados, e da Índia, com 11 milhões de casos. Já em relação ao número de mortes, o Brasil ocupa a segunda posição do ranking, atrás apenas dos EUA, que somam 507 mil mortes causadas pela doença. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim atualizado às 18h desta quinta-feira, 25.

A quantidade de vítimas fatais é a maior desde o dia 7 de janeiro, quando foram registrados 1.841 mortos segundo o CONASS. O boletim desta quinta também mostra que os indicadores seguem suas tendências. A taxa de letalidade segue estável em 2,4%, enquanto a taxa de mortalidade cresceu para 119,7 a cada 100 mil habitantes e a de incidência chegou à 4.944,4 a cada 100 mil habitantes. A atualização foi feita em meio ao aumento no número de casos e mortes da doença em diversos Estados, o que levou as autoridades locais a tomarem novas medidas de segurança, como lockdown e restrições de atividades não essenciais.