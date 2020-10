Brasil registra 661 novas mortes e 23 mil casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Até o momento, segundo dados do Ministério da Saúde, 154.837 pessoas morreram após contraírem a doença no país; mais de 5 milhões de casos já foram registrados desde o início da pandemia

EFE/EPA/AMPE ROGERIO Mais de 23 mil casos foram confirmados nesta terça-feira



O Ministério da Saúde divulgou nesta terça-feira, 20, os números atualizados de mortos e infectados pelo novo coronavírus no Brasil. Ao todo, 23.227 novas infecções e 661 novos óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, mais do que o dobro do registrado nesta segunda. Com os novos casos confirmados, o país acumula 5.273.954 pessoas infectadas. Dessas, 4.721.593 se recuperaram, 397.524 estão “em acompanhamento” e 154.837 morreram. O sudeste lidera a quantidade de óbitos no país, com 70.305 registros.

O Brasil se aproxima da marca dos 155 mil mortos no mesmo dia em que o Ministério da Saúde anuncia a incorporação da CoronaVac, vacina chinesa desenvolvida nos laboratórios do Instituto Butantan, em São Paulo, ao cronograma de imunização. Segundo anúncio, a previsão é de que 46 milhões de doses sejam compradas e comecem a ser aplicadas no mês de janeiro de 2021. Após troca de farpas com o presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Doria, parabenizou o ministro da Saúde pelo anúncio, o que considerou como “um gesto correto para salvar vidas”.