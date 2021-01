Brasil registra 67 mil novos casos e 1.131 novas mortes por Covid-19

Com os novos números, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos de Covid-19, atrás dos Estados Unidos e da Índia, e o segundo com mais mortos pela doença, sendo superado apenas pelos EUA

Raphael Alves/EFE - 03/01/2021 Manaus vive momento de colapso na rede de saúde



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 67.758 novos casos e 1.131 novas mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) desde o início da pandemia aumentou e chegou a 8.324.294. O número de vítimas fatais da doença também cresceu e atingiu a marca de 207.095. Com os novos números, o Brasil segue sendo o terceiro país com mais casos de Covid-19, atrás dos Estados Unidos (23 milhões de infectados) e da Índia (10 milhões de infectados), e o segundo com mais mortos pela doença, sendo superado apenas pelos EUA (387 mil vítimas fatais). Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de boletim publicado às 18h desta quinta-feira, 14.

Após a atualização, a taxa de letalidade da doença ficou em 2,5%. O índice de mortalidade foi para 98,5 a cada 100 mil habitantes e a taxa de incidência da Covid-19 no Brasil, por sua vez, está em 3.961,2 a cada 100 mil habitantes. São Paulo segue sendo o estado mais atingido pela pandemia, com 1.590.829 casos e 49.289 mortes causadas pela doença. Entretanto, a cidade de Manaus, capital do Amazonas, é a que se encontra em situação mais crítica, uma vez que o sistema de saúde entrou em colapso e está faltando oxigênio para os pacientes com Covid-19.