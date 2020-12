Brasil registra 698 mortes e quase 50 mil novos casos de Covid-19

Dados atualizados da doença foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 2; ao todo, mais de 6,4 milhões de pessoas já contraíram o vírus no país

Roque de Sá/Agência Senado/25.11.2020 País se aproxima dos 6,5 milhões de casos



O Brasil registrou 698 novas mortes e 49.863 casos de contaminação pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são de um boletim atualizado pelo Ministério da Saúde às 18h desta quarta-feira, 2, e mostram que, ao todo, 6.436.650 pessoas contraíram a doença desde o início da pandemia. Dessas, 5.698.353 se recuperaram, 563.782 estão em acompanhamento e 174.515 morreram. A região com maior casos da doença é o sudeste, com 2.239.080 registros, mais da metade desses no estado de São Paulo, que também concentra o maior número de óbitos (42.456). O país se aproxima dos 6,5 milhões de casos do coronavírus no dia em que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou a previsão do recebimento de um lote de 15 milhões de vacinas da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a universidade de Oxford, entre os mês de janeiro e fevereiro. O acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) anunciado por Pazuello nesta quarta prevê a chegada de 100 milhões de doses e a transferência total de tecnologia da vacina para o Brasil até junho. Com isso, o país poderá produzir entre 110 e 160 milhões de doses da vacina de maneira autônoma no segundo semestre de 2021.