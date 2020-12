Internado há um mês, Maguito Vilela testa negativo para Covid-19

Político foi eleito prefeito de Goiânia enquanto estava intubado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Reprodução/Twitter/@maguitovilela Maguito foi eleito enquanto estava intubado lutando contra a Covid-19.



Depois de ter sido internado na cidade de São Paulo para tratar da Covid-19, Maguito Vilela, prefeito eleito de Goiânia, testou negativo em exames realizados para detectar a presença da doença. A informação foi divulgada pelo Hospital Albert Einstein, onde Maguito está internado, em boletim médico publicado na tarde desta quarta-feira, 2. “Os dois últimos testes de PCR não detectaram mais a presença do SARS-Cov-2”, diz o boletim da rede. O texto também dá mais detalhes sobre o estado de Maguito, dizendo que o político está “traqueostomizado e em ventilação mecânica protetora com bom controle da oxigenação”. O documento não estabelece uma data para alta.

O perfil do prefeito eleito no Twitter confirmou a informação e disse que Maguito seguirá internado para tratar uma inflamação causada pela doença. Maguito deu entrada no Albert Einstein no dia 27 de outubro, sendo intubado pela primeira vez três dias depois. Após uma melhora, a sedação foi retirada e o candidato ficou sem ser intubado até o dia 15 de novembro, dia do primeiro turno das eleições, quando precisou voltar para a intubação, em que se encontra até o momento. No último domingo, Maguito conseguiu 52,6% dos votos válidos e foi eleito prefeito de Goiânia. Em agosto deste ano, o político perdeu duas irmãs vítimas da Covid-19.