Brasil registra 713 mortes e mais de 28 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

País contabiliza 152.460 óbitos e 5.169.386 casos da doença desde o início da pandemia

O Ministério da Saúde atualizou no fim da tarde desta quinta-feira, 15, os números da Covid-19 no país. De acordo com a pasta, nas últimas 24 horas foram registradas 713 mortes e 28.523 casos da doença. No total, o Brasil já registra 152.460 óbitos e 5.169.386 casos. Desse número, 4.599.446 pessoas já se recuperaram enquanto outras 417.480 seguem em acompanhamento médico. O índice de letalidade da doença está em 2,9% e a mortalidade em 72,5%. Único estado com mais de 1 milhão de casos (1.045.060), São Paulo segue em primeiro também no número de vidas perdidas (37.541).

Nesta quinta, depois de uma reunião com o Ministério da Saúde, o governador João Doria (PSDB) pediu mais investimentos para a vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e pediu para que não politizem o imunizante. “Nossa posição é não politizar a vacina. Ela não pode estar contaminada por nenhum processo que não seja de ordem científica. A Coronavac é a mais avançada que temos neste momento”, disse. O governador também frisou que irá comparecer acompanhado de parlamentares às reuniões da próxima quarta, 21, com representantes do Ministério da Saúde e da Anvisa. “Vamos em missão de paz, mas com a certeza que desejamos ter a vacina para os brasileiros de São Paulo e do Brasil”.