Resultado final dos testes da CoronaVac será enviado à Anvisa na segunda

Fase 3 da vacina será finalizada neste fim de semana, diz João Doria

Governo do Estado de São Paulo João Doria durante coletiva de imprensa após início da testagem para Covid-19 de alunos e servidores da rede estadual



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), voltou a afirmar nesta quinta-feira, 15, que os resultados dos testes em humanos da vacina desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan serão apresentados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na segunda-feira, 19. A fase 3 do imunizante será finalizada neste fim de semana, garantiu Doria. A declaração foi dada durante o início da testagem para Covid-19 de alunos e servidores da rede estadual na Escola Estadual Almir Pereira Bahia Reverendo, em Tabão da Serra.

“A vacina do Butantan com a Sinovac é a mais avançada das vacinas neste momento em última etapa de testagem aqui no Brasil. Ela termina nesta semana, neste final de semana, e na segunda-feira os resultados já serão encaminhados integralmente para a Anvisa pelo Instituto Butantan”, informou o governador. No início do mês, o governo de São Paulo enviou a documentação da CoronaVac para análise e obtenção do registro da vacina.