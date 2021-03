Brasil registra 75 mil casos e 1.986 novas mortes por Covid-19

Na última sexta, 12, o Brasil ultrapassou a Índia, que tem 11,3 milhões de casos, em número de infectados, e é superado apenas pelos EUA, que têm quase 30 milhões de casos

Total de infectados pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2) e suas variantes chegou a 11.438.935 enquanto que o número de vítimas fatais saltou para 277.091



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 75.555 novos casos de 1.986 novas mortes causadas pela Covid-19. Com isso, o total de infectados pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2) e suas variantes chegou a 11.438.935 enquanto que o número de vítimas fatais saltou para 277.091. Isso faz do Brasil o segundo país com mais casos e mortes pela doença, atrás apenas dos Estados Unidos, que somam 29,3 milhões de casos e 533 mil mortos pela Covid-19. Na última sexta, 12, o Brasil ultrapassou a Índia, que tem 11,3 milhões de casos, em número de infectados. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de uma atualização de boletim feita às 18h deste sábado, 13. Os indicadores da doença também mostram avanço. A taxa de mortalidade aumentou para 131,9 a cada 100 mil habitantes, enquanto que a taxa de incidência foi para 5.443,3 a cada 100 mil habitantes. Por outro lado, a taxa de letalidade seguiu estável em 2,4%.