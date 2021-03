Hospitais privados da cidade de São Paulo chegam a até 100% de ocupação para Covid-19

Os hospitais São Camilo, Oswaldo Cruz e Albert-Einstein estão operando em capacidade máxima neste final de semana; rede municipal está com 83% das vagas de UTI preenchidas

Sandro Pereira/Estadão Conteúdo Na próxima semana, 130 novos leitos de UTI devem ser implementados na capital paulista



Pelo menos três hospitais privados de São Paulo estão com leitos para tratamento da Covid-19 totalmente ocupados: são eles o Hospital São Camilo, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Hospital Israelita Albert-Einstein. Apesar de não estar operando em sua capacidade máxima, o Hospital Sírio-Libanês também vive um momento crítico com 91% da sua ocupação geral. Veja, em detalhes, como está a situação de cada um:

Hospital São Camilo

Enfermaria – 100%

Leitos de UTI para casos da Covid-19 – 93%

*O hospital afirma que novos leitos estão sendo remanejados para suprir a alta demanda.

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Ocupação geral – 92%

Leitos de UTI para casos graves da Covid-19 – 100%

Leitos de UTI para casos menos graves da Covid-19 – 96%

Hospital Israelita Albert-Einstein

Ocupação geral – 100%

Leitos de UTI para casos da Covid-19 – 100%

*O hospital ressalta que possui um sistema de gerenciamento de leitos clínicos e de UTI que permite aumentar a capacidade de atendimento conforme a demanda, mas alerta que pode ser necessário “um tempo de espera” para obtenção de vagas.

Hospital Sírio-Libanês

Ocupação geral – 91%

Rede Municipal

Enquanto isso, na rede municipal a taxa média de ocupação de leitos de tratamento intensivo para infectados pelo novo coronavírus é de 83%. Já os leitos de enfermaria para a doença têm 77% de utilização. De acordo com assessoria, “a taxa de ocupação é dinâmica e pode variar ao longo do dia”. A expectativa é que na próxima segunda-feira, 15, 130 novos leitos de UTI sejam implementados na capital, sendo 100 no Hospital do M’ Boi Mirim, 20 no Guarapiranga, e 10 no São Luiz Gonzaga. Outros leitos de enfermaria também devem ser criados na próxima semana, sendo 105 deles no Hospital da Cantareira, 60 no Hospital da Capela do Socorro e 20 no Sorocabana.

*Com informações do Estadão Conteúdo